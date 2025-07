AstraZeneca-CEO denkt offenbar über Notierung an US-Börse nach

Der CEO des Pharma-Konzerns erwäge einen Umzug des Listings in die USA wegen Begrenzungen in Grossbritannien bei Arzneimitteln und bei der Preisgestaltung, berichtet die Zeitung The Times.

Pascal Soriot habe sich schon bei mehreren Gelegenheiten für einen Wechsel des Börsenplatzes ausgesprochen. Auch über einen Umzug des Hauptsitzes habe er schon diskutiert, wie die Zeitung weiter berichtet. Ein Wechsel des Börsenplatzes würde aber Widerstand des Boards und der britischen Regierung hervorrufen.

Ein Sprecher von AstraZeneca wollte die Informationen gegenüber der Zeitung nicht kommentieren.

DOW JONES