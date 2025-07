NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sanofi mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Outperform" belassen. Der geplante Kauf der britischen Biotechfirma Vicebio werde das Portfolio des Pharmaunternehmens mit Impfstoffen in frühen Entwicklungsphasen stärken und passe zur Strategie, schrieb Florent Cespedes am Dienstag in seinem Kommentar./rob/gl/ag;