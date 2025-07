NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Franken belassen. Der Chiphersteller habe erwartungsgemäß abgeschnitten und erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Umfang von 500 Millionen Euro begeben, schrieb Janardan Menon am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/zb;