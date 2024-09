NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dem französischen Triebwerksbauer und Technologiekonzern sowie dem heimischen Branchenvertreter Thales sollten durch den Verkauf von Rafale-Militärjets von Dassault Aviation an Serbien 2024 und 2025 Barmittel in Höhe von jeweils 75 bis 100 Millionen Euro zufließen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx;