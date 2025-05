NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar den starken Ausblick der Fluggesellschaft für die kurzfristige Entwicklung der Ticketpreise hervor. Er sieht Spielraum für ein Übertreffen der Markterwartungen./rob/ajx/tav;