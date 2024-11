FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen und der Ankündigung von Aktienrückkäufen von 45 auf 42 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Kaufen". Der Energiekonzern habe klug auf die politischen Unsicherheiten beziehungsweise Projektverzögerungen reagiert, betonte er. Neben der Wachstumsstrategie sollten sich die Stärken von RWE und die Stromnachfrage mittelfristig positiv im Ergebnis bemerkbar machen. "Die Bewertung ist attraktiv und die Bilanz solide", so Eisenmann weiter./tih/gl;