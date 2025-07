KION GROUP 48.57 CHF -2.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 48 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Peter Rothenaicher hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine erholte Nachfrage im Bereich der Lager-Automation hervor. Trotz des weiterhin herausfordernden Konjunkturumfelds und der anhaltenden Zollunsicherheit sei das zweite Quartal solide gewesen. Mindestens die Mitte der für 2025 angepeilten Gewinnspanne erscheine ihm realistisch. Seine Bewertung der Aktie basiert nun auf den Jahren 2026 und 2027./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 11:36 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



