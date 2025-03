NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Jahr 2024 sei letztlich geprägt gewesen von dem "Streaming-Boost" mit einem Umsatzsprung um 42 Prozent in diesem Bereich, schrieb Analystin Annick Maas in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung./ag/edh;