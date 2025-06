HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien der RTL Group zwar von 34 auf 41 Euro angehoben, die Papiere aber "auf dem Höhepunkt des positiven Nachrichtenflusses" von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Jörg Philipp Frey lobte am Montag die Übernahme von Sky Deutschland und das grüne Licht der niederländischen Wettbewerbshüter für den Verkauf von RTL Nederland an DPG Media. Frey rechnet nun aber mit eher mauen Halbjahreszahlen in einem schwachen deutschen Werbemarkt./ag/bek;