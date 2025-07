NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der RTL Group von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. An der Integration von Sky Deutschland werde man jahrelang zu knabbern haben, schrieb Daniel Kerven in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung nach der jüngsten Übernahme. RTL werde zur "Geisel der Rechtevergabe". Denn entweder man zahle alle drei bis vier Jahre mehr, oder man verliere sie. Die versprochenen Einsparungen und Synergien sieht Kerven letztlich über stärkere Konkurrenz wieder an die Verbraucher oder aber in die Taschen von Bundesliga oder anderen Rechteinhabern verschwinden./ag/gl;