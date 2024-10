FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das Interesse des Bergbaukonzerns am Lithiumproduzenten Arcadium Lithium sei ein vernünftiger Schritt zu einem guten Zeitpunkt, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Größe der Transaktion wäre überschaubar, und sie passe zur Wachstumsstrategie von Rio in diesem Bereich./gl/tih;