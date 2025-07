NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Hold" belassen. Die Produktionszahlen seien besser ausgefallen, als er erwartet habe, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Eisenerzproduktion habe allerdings enttäuscht./rob/ag/zb;