NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5580 auf 5570 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf der To-do-Liste des neuen Konzernchefs stünden zahlreiche Wertsteigerungschancen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag in seinem Ausblick auf den Halbjahresbericht des Bergbaukonzerns./rob/ag/ajx;