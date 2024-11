FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 657 auf 820 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neuen Mittelfristziele 2027 überzeugten mit höher als erwartend ausfallendem Wachstum und in Sachen Profitabilität, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte die strategische Weitsicht des Managements. Ihm zufolge ist Rheinmetall einer der am schnellsten wachsenden und profitabelsten Rüstungshersteller. Die Bewertung spiegele die hervorragende Marktpositionierung und die zu erwartende starke Entwicklung allerdings nicht wider./ck/he;