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23.10.2026 13:34:06

RENK Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. David H Perry passte sein Bewertungsmodell für den Getriebehersteller am Donnerstag an den Verkauf des Gleitlagergeschäfts an. Der Schritt sei positiv, da er aus Renk einen fast reinen Rüstungskonzern mache, schrieb er und lobte den Verkaufspreis./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 10:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
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22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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