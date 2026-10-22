RENK 33.57 CHF -1.25% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. David H Perry passte sein Bewertungsmodell für den Getriebehersteller am Donnerstag an den Verkauf des Gleitlagergeschäfts an. Der Schritt sei positiv, da er aus Renk einen fast reinen Rüstungskonzern mache, schrieb er und lobte den Verkaufspreis./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 10:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.