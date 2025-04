NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit Blick auf den Wechsel an der Führungsspitze auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nach den jüngsten Enttäuschungen vom Sportartikelhersteller habe etwas geschehen müssen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erfahrungen des neuen Vorstandschefs Arthur Hoeld im Sportgeschäft und im Adidas-Vorstand seien ermutigend./bek/edh;