Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittwochnachmittag steigen

Am Mittwoch springt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.14 Prozent auf 30’591.71 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 310.233 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.083 Prozent schwächer bei 30’523.40 Punkten in den Handel, nach 30’548.82 Punkten am Vortag.

Bei 30’786.62 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’482.81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0.704 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 29’730.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28’550.92 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2024, einen Stand von 26’457.33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 18.95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31’384.62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23’135.20 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 9.79 Prozent auf 14.36 EUR), RENK (+ 2.89 Prozent auf 70.23 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.30 Prozent auf 62.25 EUR), JENOPTIK (+ 2.24 Prozent auf 20.04 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2.16 Prozent auf 23.66 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Evonik (-1.65 Prozent auf 19.06 EUR), EVOTEC SE (-1.62 Prozent auf 7.06 EUR), Aroundtown SA (-1.34 Prozent auf 2.95 EUR), freenet (-0.99 Prozent auf 27.94 EUR) und PUMA SE (-0.96 Prozent auf 22.74 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’557’880 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28.844 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.02 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch