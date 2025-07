NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alles in allem bleibe die Dynamik in der Luxusbranche verhalten, schrieb Piral Dadhania in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In Nordamerika und Asien-Pazifik seien die Trends stabil, in Europa und Japan etwas schwächer. Puma dürfte im laufenden Jahr derweil aus eigener Kraft um 1,5 Prozent wachsen, was sich mit dem Ausblick des Unternehmens decke./bek/gl;