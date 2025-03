NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard vor den am 17. April erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell auf der Grundlage aktueller Marktdaten und Gesprächen mit dem Spirituosenhersteller. Alles in allem erwartet sie nun einen leichten organischen Umsatzrückgang statt eines leichten Anstiegs. Zudem senkte sie auch die entsprechende Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr sowie ihre Jahresprognose für den Gewinn je Aktie./ck/he;