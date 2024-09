ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Mit dem möglichen Verkauf der indischen Whiskymarke Imperial Blue würde sich der Spirituosenhersteller von einem bedeutsamen Hemmschuh für Wachstum und Margen trennen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesem Preissegment habe sich der Wettbewerb verschärft. Der Ausstieg würde Ressourcen für schneller wachsende und renditeträchtigere Investitionen freisetzen./gl/ck;