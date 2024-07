FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen von 129 auf 127 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie passte Analyst Mitch Collett seine Schätzungen vor dem Bericht des Spirituosenherstellers zum abgelaufenen Geschäftsjahr an. Für das neue Geschäftsjahr dürfte das Unternehmen keinen konkreten Ausblick geben. Er geht aber von einer Andeutung aus, dass das organische Umsatzwachstum nicht in der mittelfristigen angestrebten Spanne von vier bis sieben Prozent liegen wird. Der Experte verwies dabei auf die aktuellen Herausforderungen in China und den USA./mf/tih;