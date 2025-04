Pernod Ricard 88.19 CHF -5.97% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen US-Zölle sollten für Erleichterung sorgen, falls sie auch für den Import von Spirituosen gälten, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen könnte dies durch eine Abfüllung einiger Marken in den USA teilweise kompensieren. Risiken drohten allerdings durch die Überlegungen der EU, Bourbon aus den USA mit Importzöllen zu belegen./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.