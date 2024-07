NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 170 auf 160 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Unsicherheit über den Zeitpunkt der Erholung nimmt Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Spirituosenherstellern eine vorsichtigere Haltung ein. In der Folge kürzte der Experte sei Gewinnschätzungen je Aktie um bis zu 7 Prozent. Pernod und Campari blieben aber seine Kaufempfehlungen angesichts der extrem pessimistischen Bewertung./tih/zb;