NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted nach einer Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 dänischen Kronen belassen. In den USA sei unter der neuen Regierung wohl mit Zöllen zu rechnen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deren Art und Ausmaß seien bislang aber noch unklar./bek/he;