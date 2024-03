ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Orsted von 440 auf 475 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zyklus der Windkraftbranche sei an einem sehr günstigen Punkt, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Offshore-Windbranche gehe es aufwärts./mis/gl;