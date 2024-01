NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted anlässlich einer angekündigten Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Da noch keine Einzelheiten über den Preis bekannt seien, sei es schwer, den geplanten Kauf des 50-Prozent-Anteils von Eversource an dem gemeinsam betriebenen 924-MW-Offshore-Windpark Sunrise Wind in New York zu beurteilen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick scheine der Deal aber die kurzfristige Unsicherheit hinsichtlich eines Investments in den Windparkbetreiber noch zu erhöhen./edh/mis;