NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orsted angesichts "weiterer Verzögerungen und Abschreibungen" mit einem Kursziel von 430 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Meldung sei eine negative Überraschung, fielen die Abschreibungen doch etwa dreimal so hoch aus, wie zu befürchten gewesen sei, schrieb Analyst Javier Garrido in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. In der Telefonkonferenz dürften die Auswirkungen auf Bilanz und Cashflow-Ziele im Fokus stehen./ag/bek;