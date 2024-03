NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 115 auf 130 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Kash Rangan nannte die Kennziffern des Softwarekonzerns angesichts eines hohen Auftragsbestands solide. Ein stabiles Cloud-Geschäft und eine effiziente Verwendung des Kapitals seien die Schlüsselaspekte, die eine steigende Bewertung der Aktien rechtfertigten, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/edh;