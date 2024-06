NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Software- und Datenzentrenkonzern kurbele die Investitionen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz kräftig an, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig habe sich die Schuldenlast verringert./bek/mis;