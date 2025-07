Börse New York in Grün: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester

Der NASDAQ Composite schloss nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 21’057.96 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.304 Prozent auf 21’083.82 Punkte an der Kurstafel, nach 21’020.02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21’001.68 Punkte, das Tageshoch hingegen 21’113.10 Zähler.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.466 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 19’912.53 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 24.04.2025, einen Wert von 17’166.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’342.41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9.22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 21’113.10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Richardson Electronics (+ 11.04 Prozent auf 10.86 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9.57 Prozent auf 0.60 USD), PetMed Express (+ 5.85 Prozent auf 3.98 USD), American Eagle Outfitters (+ 4.25 Prozent auf 11.28 USD) und Repligen (+ 4.05 Prozent auf 121.87 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil LKQ (-17.82 Prozent auf 31.73 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-9.80 Prozent auf 6.26 USD), World Acceptance (-9.62 Prozent auf 154.83 USD), USANA Health Sciences (-9.43 Prozent auf 32.09 USD) und Inter Parfums (-7.73 Prozent auf 122.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 29’554’519 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.542 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.72 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.17 Prozent bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

