NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Delphine Lee passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Franzosen an./rob/ag/zb;