NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern habe zwar ein robustes Wachstum verzeichnet und den Umsatzausblick angehoben, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dem stünden aber einige belastende Sondereffekte und ein anhaltender Preisdruck gegenüber./edh/la;