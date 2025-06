Amrize-Aktie vor Börsengang: Was kommt auf SIX und NYSE zu?

• Doppel-Listing: IPO am 23. Juni 2025 an SIX und NYSE• Holcim-Aktionäre haben mehrheitlich für IPO gestimmt• 1:1-Aktientausch, ehrgeizige Wachstumsziele, direkte Indexaufnahme

Amrize-IPO: Holcims US-Geschäft startet doppelt durch

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim treibt seine Portfoliofokussierung voran, denn am 23. Juni 2025 beginnt für die US-Tochter Amrize eine neue Ära: Das Spin-off von Holcim feiert seinen Börsengang - gleichzeitig an der Schweizer SIX und der New Yorker NYSE - unter dem Tickersymbol AMRZ. Diesem Schritt haben die Holcim-Aktionäre während der Generalversammlung im Mai mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Angaben der SIX zufolge werde Amrize in den beiden bedeutendsten Schweizer Aktienindizes SMI und SLI gelistet. Im Rahmen des mit Spannung erwarteten Börsengangs erhalten Holcim-Aktionäre Amrize-Aktien im Verhältnis 1:1 (Dividend in kind). Die Erstnotierung erfolgt also ohne Kapitalerhöhung, es wird in diesem Zuge allerdings eine Marktbewertung für das US-Geschäft erzielt, die bislang im Holcim-Kurs unterging, wie etwa finews.ch herausstellt.

Ehrgeizige Ziele

Mithilfe der Abspaltung kann der Schweizer Konzern Holcim seine globale Struktur verschlanken und sich künftig wieder mehr auf sein Kerngeschäft fokussieren. Für Amrize erwarten sich Anleger davon ausserdem mehr Transparenz, gezieltes Wachstum und neue Anlagechancen. Das Spin-off ist auf integrierte Baulösungen spezialisiert und setzt auf nachhaltiges Wachstum - mit einem avisierten EBITDA-Wachstum von 8 bis 11 Prozent pro Jahr bis 2028 sowie einem jährlichen Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent, wie Reuters berichtet.

Vorteile für Aktionäre - Fragen für Obligationäre

Aktieninvestoren blicken dem IPO Ende Juni daher auch optimistisch entgegen: Das Spin-off ermöglicht eine fokussierte Investmentstory im boomenden nordamerikanischen Infrastrukturmarkt.

Anders sieht die Lage bei Obligationeninvestoren aus. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) weist in einer aktuellen Studie auf mögliche Risiken hin: Spin-offs könnten Vermögenswerte von der Mutter- zur Tochtergesellschaft verschieben, die Diversifikation reduzieren und so das Kreditprofil belasten, wie finews.ch wiedergibt. "Im Gegensatz zu den Aktionären ist ein Spin-off für die Anleihegläubiger aber nicht unbedingt positiv, was auch durch akademische Studien belegt wird. Gerade wenn es bei einem Spin-off zu einer Umverteilung von Vermögenswerten von den Schuldnern zu den Aktionären kommt, kann dies für die Fremdkapitalgeber auch kreditnegativ sein", wird ZKB-Bonitätsanalyst Adrian Knoblauch zitiert. Besonders institutionelle Investoren ausserhalb des Investment-Grade-Spektrums müssten vorsichtig sein, so die ZKB. Im Fall Holcim wurde das Rating zwar bestätigt, doch die Analysten verweisen finews.ch zufolge auf eine leicht schwächere Risikostruktur infolge des Spin-offs.

Amrize wird als attraktives Investment für Anleger gesehen, die an das strukturelle Wachstum im nordamerikanischen Bausektor glauben. Die Aktie bietet womöglich strategischen Mehrwert, verlangt aber auch ein gewisses Mass an Risikobereitschaft und Geduld.



Redaktion finanzen.ch



Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.