FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Behandlung von stoffwechselbedingter Steatohepatitis (MASH) mit Semaglutid sei aktuell noch kein entscheidender Faktor für die Anlagestory der Dänen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Für die Konkurrenz habe sie allerdings bereits an Bedeutung gewonnen./ag/mis;