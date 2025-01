Novo Nordisk 79.76 CHF 0.67% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1025 auf 875 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion der Pharmaaktie auf enttäuschende Phase-III-Stuidenergebnisse des Abnehmmittels Cagrisema sei übertrieben und biete eine langfristig attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Analyst James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Umsatzschätzungen für entsprechende Medikamente der Dänen zwar deutlich gesenkt, sehe aber immer noch ein erhebliches Kurspotenzial./gl/la;

