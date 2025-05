NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Umfrage unter Geschäftspartnern des Softwarekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Sechs der sieben wichtigsten Kennzahlen der Umfrage hätten sich verschlechtert, schrieb Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse ließen sich wohl nicht mit seiner Annahme in Deckung bringen, dass die Investoren zu pessimistisch in den Gewinnzyklus der Branche gestartet seien./la/he;