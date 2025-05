NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Bei der Airline-Holding hätten die Zukunftsperspektiven mehr im Fokus gestanden als das derzeitige Geschäftsumfeld, zu dem das Management sich aber zuversichtlich geäußert habe, schrieb Ruairi Cullinane in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auf Basis seiner im Marktvergleich optimistischen Prognosen seien Profitabilität und Kapitalrenditen des Unternehmens höher als bei den meisten europäischen Konkurrenten. Die künftige Geschäftsentwicklung werde unterschätzt. Dennoch werde die Aktie im Vergleich zu vielen Branchenwerten mit einem Abschlag gehandelt./rob/gl/tih;