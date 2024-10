NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft habe den Konsens um 6 Prozent getoppt, schrieb Analyst Richard Vosser am Dienstagmorgen nach Quartalszahlen. Die höheren Jahresziele würden aber bereits etwa so erwartet./ag/mis;