NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte ein gutes Jahresviertel hinter sich haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit einem besseren Ergebnisausblick auf das Gesamtjahr 2024, sieht dies aber bereits in der Konsensschätzung enthalten./edh/mis;