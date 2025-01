NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 100 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei den Schweizern sieht sich Analyst Peter Welford auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Dies schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Pharmabranche zum vierten Quartal 2024./ag;