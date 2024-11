NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 800 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übertragung des Boxkampfs von Legende Mike Tyson sei ein Durchbruch für die Live-Event-Strategie des Streaminganbieters, schrieb Analyst James Heaney in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies sei ein Vorstoß, um dem linearen Fernsehen Werbebudgets abzuknöpfen, und sorge für Optimismus hinsichtlich der Football-Übertragungen an Weihnachten./tih/ag;