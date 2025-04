NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Quartalszahlen von 19 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinen-Hersteller dürfte einen guten Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der jüngste Kursrücksetzer biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit./edh/bek;