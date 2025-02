NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Analyst Laurent Yoon verweist in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die jüngsten Preiserhöhungen des Streaminganbieters in den USA. Die Standardkosten lägen nun 40 Prozent höher als im ersten Quartal 2020, was einem jährlichen Durchschnittswachstum von 7 Prozent pro Jahr entspreche. Langfristig werde es nicht funktionieren, nur die Preise anzuheben, Netflix müsse auch dafür sorgen, dass die Kunden mehr Zeit dort verbrächten./mis/la;