Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
79.06 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6.40%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
78.58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.83%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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|10:46
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Aktien in diesem Artikel
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