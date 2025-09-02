|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott sprach am Montagabend mit Blick auf den Führungswechsel von einer überraschenden Wendung der Achterbahn. Für den neuen Chef sei es ein kometenhafter Aufstieg. Die Anleger dürften sich laut Elliott aber fragen, warum sich wieder für eine interne Lösung entschieden wurde - und dann noch in diesem Tempo. Extern könne nicht ernsthaft gesucht worden sein./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
74.81 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
74.83 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.57%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: SPI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI mittags in Rot (finanzen.ch)
|
11:49
|Nestlé-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Nestlé-Aktie (finanzen.ch)
|
11:32
|Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen (finanzen.ch)
|
10:00
|Nestlé-Aktien stehen nach neuerlichem Führungswechsel unter Druck (AWP)
|
09:45
|Baader Bank mit Investmenttipp: Add-Note für Nestlé-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:17
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Nestlé Add
|Baader Bank
|07:26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:58
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:17
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Nestlé Add
|Baader Bank
|07:26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:58
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08:54
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:17
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:58
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|06:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|74.82
|-0.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|
Morgan Stanley
UniCredit Equal-weight
|11:17
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|11:15
|
UBS AG
Hennes & Mauritz AB Neutral
|11:15
|
Morgan Stanley
Intesa Sanpaolo Overweight
|11:02
|
Jefferies & Company Inc.
VINCI Buy
|11:02
|
Jefferies & Company Inc.
HOCHTIEF Hold
|10:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral