SMI 12’136 -0.3%  SPI 16’799 -0.5%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’687 -1.5%  Euro 0.9365 -0.1%  EStoxx50 5’324 -0.8%  Gold 3’479 0.1%  Bitcoin 88’540 1.4%  Dollar 0.8052 0.6%  Öl 69.3 1.6% 
74.85
CHF
-0.64
CHF
-0.85 %
13:23:45
SWX
02.09.2025 11:17:58

Nestlé Market-Perform

Nestlé
74.83 CHF -0.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott sprach am Montagabend mit Blick auf den Führungswechsel von einer überraschenden Wendung der Achterbahn. Für den neuen Chef sei es ein kometenhafter Aufstieg. Die Anleger dürften sich laut Elliott aber fragen, warum sich wieder für eine interne Lösung entschieden wurde - und dann noch in diesem Tempo. Extern könne nicht ernsthaft gesucht worden sein./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 21:06 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
79.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
74.81 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.60%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
74.83 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.57%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

