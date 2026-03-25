Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 81 Franken reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals kleinere Prognoseänderungen vor, bevor der Lebensmittelkonzern am 23. April seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Dabei verwies er unter anderem auf etwas geringere Währungsbelastungen./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76.99 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.12%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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