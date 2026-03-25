Nestlé 77.06 CHF 1.05% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 81 Franken reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals kleinere Prognoseänderungen vor, bevor der Lebensmittelkonzern am 23. April seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Dabei verwies er unter anderem auf etwas geringere Währungsbelastungen./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.