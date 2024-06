NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13 norwegischen Kronen belassen. Im Vergleich zur Situation vor 18 Monaten sei die Wasserstoffbranche deutlich ausgereifter, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittlerweile warte eine Menge Kapital auf finanzielle Investitionsentscheidungen. In den USA wirke das Energieministerium außerordentlich unterstützend./bek/tih;