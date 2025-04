ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Zwischenbericht der Online-Apotheke sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das Umsatzwachstum mit dem E-Rezept in Deutschland habe die von Visible Alpha ermittelte Konsensschätzung um 10 Prozent verfehlt. Dies sei unter anderem vom Anstieg des internationalen Geschäfts kompensiert worden./edh/gl;