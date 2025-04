NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer zweitägigen Investorentagung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Logistiker stünden zeitnah vor größeren Herausforderungen, doch DHL sei in diesem Wettbewerbsumfeld stark aufgestellt, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kritisch sei das Wachstum der europäischen Industrieproduktion, aber auch die Frage, ob die Express-Sparte sogar davon profitieren kann, wenn Warenströme unterbrochen sind und in letzter Minute umgeleitet werden müssen./tih/bek;