Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nel ASA von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 3 norwegische Kronen halbiert. Die Entwicklung im Bereich grüner Wasserstoff bleibe angesichts der weiter schleppenden Vergabe neuer Aufträge sowie Kündigungen reservierter Produktionskapazitäten hinter den Erwartungen zurück, schrieb Analyst Michele della Vigna in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar zum laufenden Quartal. Verantwortlich dafür seien regulatorische Unsicherheiten in den wichtigen Märkten USA und EU, Ungewissheiten mit Blick auf Infrastruktur und Netzwerke sowie die hohen Zinsen. Die globale Nachfrage sei geringer als von ihm bisher erwartet, weshalb er seine Prognosen für die bestehenden Produktionskapazitäten senke. Den weiter mit "Buy" bewerteten Konkurrenten Industrie De Nora bevorzugt der Experte wegen des risikoärmeren Geschäftsmodells. Thyssenkrupp Nucera bewertet er mit "Neutral"./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 07:21 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.